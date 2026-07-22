Организаторы «Ролан Гаррос» предложили игрокам революционную модель распределения призовых, которая будет напрямую привязана к доле от общих коммерческих доходов турнира, сообщает авторитетное британское издание The Guardian.

Титулы «Ролан Гаррос»
Титулы «Ролан Гаррос» globallookpress.com

По данным источника, соответствующий проект соглашения был официально представлен представителю теннисистов Ларри Скотту в рамках недавнего Уимблдонского турнира, завершившегося в июле 2026 года. На текущий момент окончательное соглашение между сторонами еще не достигнуто, однако в случае одобрения инициативы грунтовый мейджор в Париже войдет в историю как первый турнир «Большого шлема», внедривший подобную прогрессивную систему коммерческого партнерства с атлетами.

Данный шаг стал ответом на многолетнее давление со стороны игроков, которые требуют от организаторов ТБШ гарантированных выплат в размере не менее 16 процентов от валового дохода турниров, с поэтапным увеличением этой доли до 22 процентов к 2030 году.

Помимо прямой корректировки гонораров, пакет обсуждаемых реформ включает в себя обязательные корпоративные взносы в пенсионные фонды спортсменов, расширенное медицинское обеспечение, а также предоставление теннисистам права голоса и более активного участия в стратегическом управлении и развитии крупнейших мировых первенств.