Организаторы «Ролан Гаррос» предложили игрокам революционную модель распределения призовых, которая будет напрямую привязана к доле от общих коммерческих доходов турнира, сообщает авторитетное британское издание The Guardian.

По данным источника, соответствующий проект соглашения был официально представлен представителю теннисистов Ларри Скотту в рамках недавнего Уимблдонского турнира, завершившегося в июле 2026 года. На текущий момент окончательное соглашение между сторонами еще не достигнуто, однако в случае одобрения инициативы грунтовый мейджор в Париже войдет в историю как первый турнир «Большого шлема», внедривший подобную прогрессивную систему коммерческого партнерства с атлетами.

Данный шаг стал ответом на многолетнее давление со стороны игроков, которые требуют от организаторов ТБШ гарантированных выплат в размере не менее 16 процентов от валового дохода турниров, с поэтапным увеличением этой доли до 22 процентов к 2030 году.

Помимо прямой корректировки гонораров, пакет обсуждаемых реформ включает в себя обязательные корпоративные взносы в пенсионные фонды спортсменов, расширенное медицинское обеспечение, а также предоставление теннисистам права голоса и более активного участия в стратегическом управлении и развитии крупнейших мировых первенств.