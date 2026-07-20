Испанская теннисистка Паула Бадоса не сумела завершить финальный поединок на грунтовом турнире категории WTA-250 в румынском городе Яссы.

Маяр Шериф globallookpress.com

Бывшая вторая, а ныне 93-я ракетка мира была вынуждена досрочно прекратить борьбу в матче против представительницы Египта Маяр Шериф (73-й номер классификации). Бадоса приняла решение сняться с игры во втором сете при счете 6:4, 4:0 в пользу соперницы. К моменту остановки теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.

За это время Шериф обошлась без эйсов и двойных ошибок, сумев реализовать пять брейк-пойнтов из семи возможных. Бадоса также ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и выиграла две подачи на приеме из четырех.

Благодаря этому результату 30-летняя Маяр Шериф завоевала второй титул WTA в карьере. Свой дебютный трофей на уровне тура египетская спортсменка выиграла в 2022 году на соревнованиях в итальянской Парме.