Греческий теннисист Стефанос Циципас выиграл у Рафаэля Коллиньона из Бельгии в финале турнира в швейцарском Гштааде.

Стефанос Циципас globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3 в пользу грека.

Циципас выполнил четыре подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 5 из 13 брейк-пойнтов. Коллиньон сделал в игре два эйса, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх за время матча.

Отметим, что Циципас смог выиграть 13-й титул в карьере и первый в сезоне.