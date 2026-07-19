Чешская теннисистка Барбора Крейчикова одержала победу над гречанкой Марией Саккари в финале турнира категории WTA-250 в Афинах.
Крейчикова (32-я ракетка мира) одолел представительницу Греции (37-я ракетка мира) со счетом — 7:6 (7:5), 6:3. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.
За весь матч Крейчикова сделала 2 эйса при трех реализованных брейк-поинтах. Саккари допустила 2 двойные ошибки и реализовала столько же брейк-поинтов.
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