Ранее стало известно , что российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир в Бостаде.

Неделя тенниса: Рублев выиграл первый турнир в сезоне, Бублик снова провалил защиту титула

За весь матч Крейчикова сделала 2 эйса при трех реализованных брейк-поинтах. Саккари допустила 2 двойные ошибки и реализовала столько же брейк-поинтов.

Крейчикова (32-я ракетка мира) одолел представительницу Греции (37-я ракетка мира) со счетом — 7:6 (7:5), 6:3. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова одержала победу над гречанкой Марией Саккари в финале турнира категории WTA-250 в Афинах.

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