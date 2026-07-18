В решающем матче за главный трофей соревнований теннисистки поспорят с тандемом Алина Чараева / Жибек Куламбаева (Армения / Казахстан), которые ранее выбили из борьбы другую российскую спортсменку Александру Панову .

В полуфинальном поединке интернациональный дуэт нанес поражение чешской паре Джесика Малечкова / Мириам Скоч . Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Хромачевой и Детюк.

Россиянка Ирина Хромачева и представляющая Молдавию Анастасия Детюк пробились в финал парного разряда на грунтовом турнире категории WTA-250 в румынском городе Яссы.

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