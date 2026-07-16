Грек Стефанос Циципас (85‑я ракетка мира) стал четвертьфиналистом турнира серии ATP‑250 в швейцарском Гштааде.

Стефанос Циципас globallookpress.com

В матче второго круга он в напряжённой борьбе переиграл хозяина корта Жерома Кима (186) — 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).

Циципас за время матча сделал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и сумел реализовать 1 брейк‑пойнт из 3. Швейцарец выполнил 8 эйсов, допустил 5 двойных ошибок, а также не заработал ни одного брейк‑пойнта.

В четвертьфинале турнира грек сыграет с французом Артуром Риндеркнешем.