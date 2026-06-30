17-я ракетка мира Жасмин Паолини одержала победу в матче первого круга Уимблдона-2026.

Жасмин Паолини globallookpress.com

Итальянка в трех сетах обыграла Робин Монтгомери из США со счетом 0:6, 6:4, 7:5.

Встреча соперников продолжалась 2 часа 20 минут. По ходу матча Паолини сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать три брейк-пойнта из шести заработанных. Робин подала навылет 7 раз, сделала три двойные ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов из девятнадцати.

В следующем круге Паолини сразится с победительницей в матче между Ириной Шиманович и Виктории Голубич.