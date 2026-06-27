25-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина одержал победу в финальном матче турнира АТР-250 на Мальорке.

Испанец в двух сетах американца Итана Куинна (63) со счетом 7:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Давидович-Фокина выполнил шесть подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Итан Куинн сделал в игре семь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Для испанского теннисиста эта победа стала первой в карьере.