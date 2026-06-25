Уимблдон-2026 намечен с 29 июня по 12 июля. В 2025-м на турнире играли 15 россиян, в 2024-м — 16.

У женщин прошли квалифицикацию Алина Корнеева и Анастасия Гасанова , а Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Анастасия Захарова и Анна Блинкова прошли согласно рейтингу.

У мужчин напрямую отобрались Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов , а через квалификационное сито пробился Роман Сафиуллин.

В основной сетке Уимблдона в одиночной сетке сыграют 13 российских спортсменов.

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