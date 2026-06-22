Лидерство в мировом рейтинге по-прежнему удерживает белорусская теннисистка Арина Соболенко . Вторую строчку занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина , а замыкает первую тройку польская спортсменка Ига Свёнтек .

Россиянка Диана Шнайдер располагается на 16-м месте, Екатерина Александрова занимает 19-ю строчку, а Анна Калинская идёт следующей. Людмила Самсонова опустилась на 42-ю позицию, а Анастасия Захарова находится на 91-м месте.

18-летняя спортсменка продолжает находиться среди лидеров мирового тенниса после недавней победы на престижном турнире «Ролан Гаррос». Также Андреева остаётся первой ракеткой России.

1.92

Прогнозы•Завтра 12:00 Ли — Александрова. Прогноз и ставка Сможет ли Александрова пройти первый круг в Бад-Хомбурге?

Теннис• Вчера 22:47 Неделя тенниса: Фриц снова проиграл в финале, Носкова взяла Берлин, а у Соболенко еще одна баранка

Теннис• 14/06/2026 20:29 Неделя тенниса: Серена возобновила карьеру, Рыбакину довели хейтеры, а Векич выиграла «пятисотник» в Лондоне

Теннис• 10/06/2026 22:05 Возвращение Серены Уильямс: фотогалерея

Теннис• 08/06/2026 01:43 Победа Мирры и триумф Зверева: Ролан Гаррос-2026 превзошел вообще все ожидания

Главные темы сейчас

Теннис• 08/06/2026 01:38 Мирра Андреева — с чемпионским кубком «Ролан Гаррос»

Теннис• 05/06/2026 18:15 Андреева или Хвалиньская: кто выиграет «Ролан Гаррос»?

Теннис• 01/06/2026 10:50 Неделя тенниса: падение Синнера, худшая версия Медведева и долгожданный прорыв Фонсеки

Теннис• 23/05/2026 22:03 Синнер без конкурентов, а Мирра — в топ-5 фавориток. Главные интриги «Ролан Гаррос»

Теннис• 18/05/2026 10:47 Неделя тенниса: Синнер собрал «Золотой Мастерс», а Свитолина стала королевой Рима

Выбор читателей

Футбол• 19/06/2026 15:06 Перелом ноги у Коне: самый ужасный эпизод на ЧМ-2026

Футбол• 15/06/2026 15:08 Трансферный дайджест. 9 — 15 июня

Футбол• 20/06/2026 02:10 ФИФА изменила принцип подсчёта очков на ЧМ-2026. Это поменяло турнирные стратегии

Футбол• 16/06/2026 16:30 Клуб великих неудачников: Роналду и лучшие из тех, кто не выиграл ЧМ

Футбол• 18/06/2026 11:21 Блеклая тень: почему Роналду больше не место в основе сборной Португалии

Самое интересное

Футбол• 07/05/2026 10:21 В шаге от величия: почему «ПСЖ» — современная «команда мечты»

Футбол• 06/05/2026 13:30 Итальянская рулетка: почему в Серии A больше никто не может защитить скудетто

Футбол• 05/05/2026 10:37 Аукцион невиданной щедрости: почему гранды АПЛ готовы спустить 120 млн на игрока «Ноттингема»

Футбол• 04/05/2026 15:53 Попались: Заболотный и ещё 6 футболистов в России, проваливших допинг-тест