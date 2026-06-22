Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила пятую строчку в обновлённом рейтинге WTA.
18-летняя спортсменка продолжает находиться среди лидеров мирового тенниса после недавней победы на престижном турнире «Ролан Гаррос». Также Андреева остаётся первой ракеткой России.
Россиянка Диана Шнайдер располагается на 16-м месте, Екатерина Александрова занимает 19-ю строчку, а Анна Калинская идёт следующей. Людмила Самсонова опустилась на 42-ю позицию, а Анастасия Захарова находится на 91-м месте.
Лидерство в мировом рейтинге по-прежнему удерживает белорусская теннисистка Арина Соболенко. Вторую строчку занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, а замыкает первую тройку польская спортсменка Ига Свёнтек.