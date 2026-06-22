Выступление россиянки Дианы Шнайдер (16‑я ракетка мира) на «пятисотнике» в немецком Бад‑Хомбурге завершилось в первом круге.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Её обидчицей стала датчанка Клара Таусон(25‑я), победившая в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Их противостояние длилось 1 час 46 минут. За это время Диана сделала 2 эйса, допустила 8 двойных ошибок, а также реализовала 2 брейк‑пойнта из 6. На счету Таусон — 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк‑пойнта из 10 заработанных.

В следующем круге датчанка сыграет с победительницей пары Соланы Сьерры и Чжэн Циньвэнь.