Бразильский теннисист Жоау Фонсека в тандеме с немцем Даниэлем Альтмайером потерпел поражение от французского дуэта Тео Аррибаж / Альбано Оливетти в решающем противостоянии парного разряда на турнире ATP-500 в Галле с общим призовым фондом 2 583 330 евро.

Жоау Фонсека globallookpress.com

Напряженная финальная встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 4:6 в пользу французских спортсменов и продлилась ровно 1 час 23 минуты.

Аррибаж и Оливетти совершили 11 подач навылет, тогда как Фонсека и Альтмайер ответили лишь 3 эйсами. У французской пары зафиксирована 1 ошибка, испано-немецкий дуэт отыграл без двойных ошибок. Победители реализовали 1 брейк-поинт из 6 заработанных, их соперники не имели ни одной возможности взять чужую подачу.