Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Берлине.

Джессика Пегула globallookpress.com

В матче 1/4 финала четвертая ракетка мира обыграла соотечественницу Мэдисон Киз. Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась победой Пегулы в двух партиях — 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).

В полуфинале американка встретится с победительницей противостояния между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и чешской теннисисткой Николой Бартунковой.

Турнир на травяном покрытии в Берлине проходит с 15 по 21 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 млн евро. В 2025 году чемпионкой стала чешка Маркета Вондроушова.