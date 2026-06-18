Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над своим соотечественником Янником Ханфманом на турнире в Халле.

Александр Зверев globallookpress.com

«Думаю, это был матч очень высокого уровня для травяного покрытия. Мы оба подавали исключительно хорошо. Я воспользовался теми шансами, которые были. Их было не так много, но те возможности, которые появились, я реализовал. У меня было два брейк-пойнта, один из них я использовал, а затем всё решилось на тай-брейке. Иногда именно такими и бывают матчи на траве», — приводит слова Зверева пресс-служба АТР.

В четвертьфинале Зверев сыграет с сильнейшим в паре Маттиа Беллучи (Италия) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия).