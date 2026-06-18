Вторая ракетка мира Елена Рыбакина потерпела поражение в матче второго круга турнира WTA-500 в Берлине.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Казахстанская теннисистка проиграла в двух сетах Александре Эале (35) из Филиппин со счетом 5:7, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 33 минуты. За время встречи Эала выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из семи. Рыбакина сделала в игре 13 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырех.

В четвертьфинале турнира Эала сыграет против украинки Элиной Свитолиной.