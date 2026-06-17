25-я ракетка мира Эмма Наварро вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Ноттингеме.

Эмма Наварро globallookpress.com

Американка обыграла представительницу Украины Юлию Стародубцеву со счётом 6:4, 6:7, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. По ходу матча Наварро сделала девять эйсов и три двойные ошибки, реализовав при этом 8 брейк-пойнтов из 13. Стародубцева два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде турнира Наварро встретится с победительницей маича между Кэти Волынец (США) и Джессикой Бузас Манейро (Испания).