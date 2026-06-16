Третья ракетка мира полька Ига Свёнтек высказалась про игру соотечественницы Майи Хвалиньской на «Ролан Гаррос» — 2026.

Ига Свентек globallookpress.com

Хвалиньская дошла до финала Открытого чемпионата Франции, но в финальной встрече в двух сетах уступила россиянке Мирре Андреевой.

«Для Майи это был невероятный турнир, по‑настоящему перевернувший её жизнь на 180 градусов. Больше всего восхищает путь, который она прошла, — это прекрасная история: она показывает, что в спорте успеха можно добиться разными путями и в разном темпе. Я безумно рада, что Майя дошла до финала. Она обыграла по‑настоящему сильных соперниц и смогла прочувствовать все эмоции, которые бывают на финальной стадии турнира "Большого шлема", — это совсем не то же самое, что на других турнирах. Так что это здорово.

Я смотрела почти все её матчи — разве что не финал, потому что к тому моменту уже вернулась к тренировкам, — и это меня очень радовало. Я знаю, сколько ей пришлось преодолеть, поэтому счастлива, что она смогла изменить свою жизнь благодаря своему труду», — цитирует Свёнтек Zkortu в социальной сети Х.