Представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, как готовится к Уимблдону.

Елена Рыбакина globallookpress.com

«Выступать здесь всегда приятно — мне это нравится. По поводу следующего турнира посмотрю, как буду себя чувствовать. На траве особо не потренируешься, нужно больше играть матчей — так постепенно приходишь в форму. К тому же с нашим расписанием и правилом, по которому нужно сыграть шесть турниров, не всегда просто всё уместить, и я предпочитаю сделать это на траве, а не добавлять лишние турниры в конце сезона, когда можешь быть более уставшей или не готовой физически. Так что пока действую так — и надеюсь, что это действительно поможет мне лучше выступить на Уимблдоне», — приводит слова Рыбакиной TennisRatio.

Сейчас Рыбакина является второй ракеткой мира.