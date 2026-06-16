Экс-теннисист Андрей Ольховский высказался про перспективы первой ракетки России Мирры Андреевой.

Мирра Андреева globallookpress.com

Ранее Андреева выиграла «Ролан Гаррос», впервые в карьере одержав победу на ТБШ. Сейчас Мирра занимает пятое место в рейтинге WTA.

«Мирре всего 19 лет. Все ожидают еще большего прогресса. Она может выше подняться.

Дело в том, что вторая половина прошлого сезона для Мирры сложилась неудачно, поэтому ей сейчас будет легче набирать очки для рейтинга. А у конкурентов наоборот — очки будут сгорать», — сказал Ольховский «СЭ».