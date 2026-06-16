Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, потерпел поражение в первом круге травяного турнира категории ATP-500 в немецком Галле.

Александр Бублик globallookpress.com

Бублик уступил итальянцу Маттии Беллуччи, который находится на 74-й позиции рейтинга, со счетом 6:7 (6:8), 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.

В ходе игры Александр Бублик выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку, успешно реализовал один брейк-пойнт из двух попыток, а процент попадания первой подачи достиг 69%. Маттия Беллуччи сделал восемь эйсов, совершил три двойные ошибки, успешно реализовал три брейк-пойнта из трёх, а процент попадания первой подачи составил 70%.

Во втором круге Маттия Беллуччи встретится с бельгийским теннисистом Рафаэлем Коллиньоном, который занимает 51-е место в мировом рейтинге.