Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на пятую позицию в обновлённой версии рейтинга WTA, опубликованном на официальном сайте организации.

Мирра Андреева globallookpress.com

19-летняя спортсменка на минувшей неделе не участвовала в турнирах, однако улучшила своё положение в классификации благодаря снижению рейтинговой позиции американки Аманды Анисимовой. Таким образом, Андреева повторила своё лучшее достижение в карьере, вновь закрепившись на пятой строчке мирового рейтинга.

Ранее россиянка добилась крупнейшего успеха, выиграв свой первый титул турнира «Большого шлема» на Открытом чемпионате Франции.

Россиянка Диана Шнайдер сохранила 16-е место в рейтинге. Екатерина Александрова опустилась с 17-й на 19-ю строчку, а Анна Калинская осталась на 20-й позиции.

Лидером мирового рейтинга по-прежнему остаётся представительница Беларуси Арина Соболенко. Второе место занимает казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, а третьей идёт полька Ига Свёнтек.