Россиянка Екатерина Александрова (19‑я ракетка мира) успешно миновала первый круг на представительном теннисном турнире серии WTA‑500 в Лондоне.

Екатерина Александрова globallookpress.com

Она выиграла первый сет у Анастасии Потаповой (26‑я ракетка) из Австрии, после чего та отказалась от продолжения борьбы.

Их встреча длилась 32 минуты. За это время Александрова сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк‑поинта из трёх.

Во втором круге россиянка сыграет с прошлогодней победительницей турнира — чешкой Маркетой Вондроушовой.