42-я ракетка мира Эмма Радукану вышла в финал турнира WTA-500 в Лондоне.

Эмма Радукану globallookpress.com

Британка в двух сетах обыграла американку Иву Йович (19) со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 29 минут. По ходу матча Радукану ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. Йович также не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

Ранее днем Радукану доигрывала перенесенный четвертьфинальный матч с Камиллой Рахимовой.

В решающей встрече Радукану сыграет с хорваткой Донной Векич.