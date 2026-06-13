42-я ракетка мира Эмма Радукану одержала победу в четвертьфинальной встрече турнира WTA-500 в Лондоне.

Эмма Радукану globallookpress.com

Британка в двух сетах переиграла Камиллу Рахимову из Узбекистана со счетом 6:3, 7:5.

Встреча продлилась 1 час 54 минуты. За это время Радукану сделано две подачи навылет, совершено пять двойных ошибок и выиграно пять брейк-поинтов из семи. На счету Рахимовой ни одного эйса, пять двойных ошибок и три из восьми реализованных брейк-поинтов.

В следующем раунде турнира Радукану сыграет против американки Ивы Йович.