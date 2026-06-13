Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский поделился мнением о российской теннисистке Мирре Андреевой.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Мирра Андреева однозначно одна из самых талантливых теннисисток в мире на данный момент. Её результаты говорят сами за себя, и она показывает очень достойный теннис для этого звания. Можно ли назвать её самой талантливой, а не одной из? Да. По результатам — она самая талантливая. Дело в том, что есть молодые девушки, которые играют хорошо, но таких результатов, как у Мирры, они не добивались.

Получится ли держать такую форму на протяжении долгих лет? Увидим! Главное, чтобы она была здорова, и я думаю, что она будет только прибавлять, и всё в принципе будет хорошо», — цитирует Ольховского «Советский спорт».

Андреева в этом месяце выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема», обыграв в финале «Ролан Гарроса» Майю Хвалиньскую из Польше. На данный момент 19-летняя россиянка занимает шестое место в рейтинге WTA.