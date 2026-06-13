Восьмая ракетка мира Даниил Медведев потерпел поражение в полуфинале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе.

Даниил Медведвев globallookpress.com

Россиянин в двух сетах уступил поляку Камилю Майхшаку со счетом 6:7, 1:6.

Встреча продлилась 1 час 27 минут. По ходу матча Майхшак сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать три брейк-пойнта из шести заработанных. Медведев подал навылет восемь раз, сделал шесть двойных ошибок и не реализовал два заработанных брейк-пойнта.

Отметим, что ранее днем Медведев доигрывал четвертьфинальную встречу против Марина Чилича.

В решающей встрече турнира Майхшак сыграет против австралийца Алекса де Минора.