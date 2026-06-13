Одиннадцатая ракетка мира Александр Бублик потерпел поражение в полуфинале турнира ATP-250 в Штутграте.

Александр Бублик globallookpress.com

Казахстанский теннисист в двух сетах проиграл американцу Тейлору Фрицу (9-й номер рейтинга) со счетом 4:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. За время матча Фриц выполнил 13 подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать все три брейк-пойнта, которые заработал в игре. Александр Бублик сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх в матче.

В решающей встрече турнира Фриц сыграет против победителя матча между Беном Шелтоном (США) и Иржи Легечкой (Чехия).