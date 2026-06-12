48-я ракетка мира Эмма Радукану вышла в в четвертьфинал турнира WTA-500 в Лондоне.

Эмма Радукану globallookpress.com

Британка в двух сетах обыграла румынку Сорану Кырстю со счетом 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 27 минут. На счету Радукану три эйса, одна двойная ошибка и четыре из пяти реализованных брейк-поинтов. Кырстя сделала две подачи навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла один брейк-поинт из четырех.

В следующем раунде Радукану сыграет с победительницей матча между Камиллой Рахимовой (Узбекистан) и Хэрриет Дарт (Великобритания).