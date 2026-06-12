Одиннадцатая ракетка мира Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Штутгарте.

Александр Бублик globallookpress.com

Казахстанский теннисист в двух сетах обыграл Джованни Мпетши-Перрикара из Франции со счетом 7:6, 7:6.

Встреча между спортсменами продлилась 1 час 30 минут. За это время Бублик 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Мпетши-Перрикара 17 эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал Бублик сыграет против победителя матча между Маттией Белуччи (Италия) и Тайлером Фрицем (США).