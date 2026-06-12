Пятая ракетка мира Аманда Анисимова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-500 в Лондоне.

Ива Йович globallookpress.com

Американка в трех сетах уступила своей соотечественнице Иве Йович (19-й номер рейтинга) со счетом 2:6, 6:3, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. В её рамках Йович ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Анисимовой пять эйсов, 12 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

В следующем раунде турнира Йович встретится с победительницей матча между Эммой Радукану (Великобритания) и Камиллой Рахимовой (Узбекистан).