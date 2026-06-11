Немец Александр Зверев высказался о соперничестве с итальянцем Янником Синнером.

Александр Зверев globallookpress.com

«К счастью, мне не пришлось с ним встретиться на "Ролан Гаррос". Это не значит, что я не хочу с ним играть. Я хочу встречаться с ним в самые важные моменты — в решающих матчах. Надеюсь, мы сыграем друг против друга на Уимблдоне. Я чувствовал себя уверенно против всех, кроме Янника. Но надеюсь переломить эту тенденцию уже в этом сезоне. В чём его секрет? Да в том, что он просто лучший. Он не даёт тебе ни секунды передышки, не позволяет войти в ритм игры. Он обрушивается на тебя на полной скорости», — приводит слова Зверева We love tennis.

Напомним, что Зверев стал победителем «Ролан Гаррос», в финале победив итальянца Флавио Коболли.