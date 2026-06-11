Шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хертогенбосхе.

Канадец в двух сетах обыграл венгра Мартона Фучовича (33) со счетом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил шесть подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Мартон Фучович сделал в игре один эйс, допустил восемь двойных ошибок и не смог заработать ни одного брейк-пойнта за матч.

В следующем круге Оже-Альяссим сразится с поляком Камилем Майхшаком.