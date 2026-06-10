Российская теннисистка Диана Шнайдер призналась, что не верила в победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Шнайдер одолела уроженку Минска в 1/4 финала «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 7:5, 6:0.

«Ну, играть против первой ракетки мира, мне кажется, это всегда с одной стороны, волнительно, но с другой стороны, это такой челлендж, который хочется испытать, проверить силы первой ракетки, проверить и собственные возможности против неё.

Конечно, матч был очень напряжённый, но и в целом, погода была не очень теннисная, было очень ветрено, было очень много ошибок. Конечно, и Арина хотела, чтобы крыша была закрытой. Я хотела, чтобы крыша была закрытой, потому что всё-таки, что Арина, что я играем в достаточно такой агрессивный стиль игры, и было тяжеловато играть с таким ветром. Плюс я разминалась, крыша была закрыта. Арина, видимо, знала, что крышу откроют, и разминалась на улице. Поэтому я думаю, она всё-таки немножко получше подготовилась к матчу. Но в целом, хороший матч. Наверное, всё-таки я не ожидала и не верила, что обыграю её», — заявила Шнайдер в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.