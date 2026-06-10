Девятая ракетка мира Виктория Мбоко снялась с турнира WTA-500 в Лондоне во время матча второго круга.

Виктория Мбоко globallookpress.com

Канадка играла против чешки Каролины Плишковой. Матч завершился при счете 2:6, 4:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Плишкова выполнила пять подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Виктория Мбоко сделала в игре четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного из пяти заработанных брейк-пойнтов в матче.

В четвертьфинале турнира Плишкова сыграет с победительницей встречи между чешкой Марией Боузковой и хорваткой Донной Векич.