Пятая ракетка мира Аманда Анисимова одержала победу в матче второго круга турнира WTA-500 в Лондоне.

Аманда Анисимова globallookpress.com

Американка в двух сетах обыграла немку Лауру Зигемунд (44) со счетом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. За время матча Анисимова выполнила две подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Зигемунд не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт, которой ей удалось заработать в матче.

Во следующем раунде турнира Анисимова сыграет против соотечественницы Ивы Йович.