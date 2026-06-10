Екатерина Александрова рассказала, как на Australian Open-2026 американка Винус Уильямс предложила ей выступить в парном разряде.

Екатерина Александрова globallookpress.com

«Да, это было очень неожиданно, и я сначала была в легком шоке от такого предложения. Она вместе с Сереной были моими кумирами, когда я начинала играть в теннис, и поэтому сыграть с Венус пару для меня многое значит. Я играла против Серены один раз, но, к сожалению, никогда с ней не разговаривала», — цитирует Александрову «СЭ».

Напомним, в 2026 году Александрова выиграла турнир в Абу-Даби в парном разряде, где выступала в дуэте с Майей Джойнт.