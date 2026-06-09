Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями после своего триумфа на Открытом чемпионате Франции, опубликовав в социальных сетях трогательное сообщение.

Мирра Андреева globallookpress.com

6 июня 19-летняя спортсменка одержала уверенную победу в финале «Ролан Гаррос», обыграв представительницу Польши Майю Хвалиньскую в двух сетах — 6:3, 6:2. Этот успех принёс Андреевой первый в карьере титул турнира «Большого шлема».

После завершения соревнований россиянка обратилась к Парижу с коротким, но эмоциональным посланием.

«Навсегда в моём сердце. Дорогой Париж, я люблю тебя», — написала Андреева в соцсетях.

Напомним, теперь Андреева является шестой ракеткой планеты.