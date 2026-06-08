Лучший теннисист мира на сегодня, итальянец Янник Синнер, принял решение пропустить травяные турниры перед главным соревнованием лета — Уимблдоном.

Янник Синнер globallookpress.com

После неудачи в матче «Ролан Гаррос» с аргентинцем Хуаном Мануэлем Черундоло (6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6), когда первой ракетке мира стало плохо в третьем сете, необходимо поправить своё здоровье.

Синнер решил пройти медицинское обследование в больнице «Сан‑Раффаэле» в Милане, сообщает La Gazzetta dello Sport и по его итогам принять решение играть ли в Открытом чемпионате Англии.