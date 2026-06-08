Австралийская теннисистка Дарья Касаткина уступила американке Робин Монтгомери в первом круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Дарья Касаткина globallookpress.com

Касаткина (66-я ракетка мира) проиграла представительнице США (484-я ракетка мира) со счетом — 7:5, 0:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 55 минут.

За весь матч Касаткина допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 10-и. Монтгомери сделала 5 эйсов при 7-и реализованных брейк-поинтах.

В следующем круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) Монтгомери сыграет против победительницы матча Гретье Миннен (Германия) — Джаниче Чен (Индонезия).