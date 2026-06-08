Cербский теннисист Новак Джокович высказался о победе Александра Зверева на «Ролан Гаррос».

Новак Джокович globallookpress.com

«Саша, я знаю тебя с тех пор, как тебе было 10 лет. Ты сражался на тренировочных кортах с моим младшим братом, в то время как я играл против твоего старшего брата, Миши, на крупных турнирах — как в юниорском, так и в профессиональном туре.

На протяжении многих лет у меня были тёплые и уважительные отношения со всей вашей семьёй. Мы бесчисленное количество раз разговаривали о теннисной тактике, стратегии, жизни, семье, бизнесе. Мы отлично проводили время как на корте, так и за его пределами.

Зная, через что тебе пришлось пройти из-за болезни с самого юного возраста, как ты сумел преодолеть величайшее психологическое препятствие внутри себя и заставить замолчать критиков, которые считали, что ты никогда не выиграешь турнир "Большого шлема" — эта победа становится ещё более особенной и памятной.

Видеть твои слёзы радости вместе с родителями, братом и другими членами команды было очень трогательно для меня. Я счастлив, что у тебя всё получилось. Ты абсолютно заслужил этот успех, потому что невероятно много работал во всех аспектах, чтобы сделать его реальностью.

Наслаждайся этим моментом, ты молодец, брат», — написал Джокович на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Зверев в финале в пяти сетах оказался сильнее итальянца Флавио Коболли.