Екатерина Александрова завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) уже после стартового матча.

Екатерина Александрова globallookpress.com

Российская теннисистка, занимающая 17-е место в мировом рейтинге, в первом круге уступила представительнице Венгрии Панне Удварди. Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась победой венгерской спортсменки в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:5).

Во втором круге Удварди сыграет с победительницей противостояния между украинкой Дарьей Снигур и представительницей Испании Паулой Бадосой.

Турнир в Хертогенбосхе проходит на травяном покрытии с 8 по 14 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет 246 тыс. евро.