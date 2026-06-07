Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о победе Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева globallookpress.com

Напомним, что в финале россиянка оказалась сильнее представительницы Польши Майи Хвалиньской в двух сетах.

«Мирра провела свой главный матч очень уверенно, играя в свой теннис, сумев справиться с эмоциями и волнением. На мой взгляд, успех и триумф пришли к Андреевой именно тогда, когда она к этому была полностью готова.

Вокруг Мирры прекрасная профессиональная команда, которая умело ведёт её к успеху и знает, что нужно не для сиюминутного результата, а для длинной и успешной карьеры», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».

Андреева впервые в своей карьере смогла выиграть турнир «Большого шлема».