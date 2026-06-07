Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл Алексису Галарно из Канады в финале квалификации турнира в Штутгарте (Германия).

Роман Сафиуллин globallookpress.com

Соперники находились на корте 2 часа 26 минут и завершили встречу поражением россиянина со счетом 4:6, 7:6 (7:1), 6:7 (5:7).

Сафиуллин подал навылет 11 раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Галарно сделал 15 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Таким образом, Сафиуллин не смог пробиться в основную сетку турнира в Штутгарте.