Завершился финальный матч в женском парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Синякова/Таунсенд (справа) принимают поздравления с победой globallookpress.com

Его победителями стал дуэт чешки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд, который со счётом 6:2, 7:5 обыграл пару Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич(Сербия).

Встреча длилась чуть более полутора часов. За это время Синякова / Таунсенд сделали один эйс, допустили 3 двойные ошибки и сумели реализовать 4 брейк‑пойнта из 9 заработанных.

Их соперницы ни разу не подали навылет, сделали 2 двойные ошибки и реализовали один брейк‑пойнт из шести.

Напомним, что у мужчин чемпионами стали Марсель Гранольерс и Орасио Себальос.