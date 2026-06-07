Знаменитая в прошлом испанская теннисистка Кончита Мартинес, которая сейчас является тренером Мирры Андреевой, рассказала о сложностях работы со своей подопечной.

Мирра Андреева globallookpress.com

Вчера, 6 июня, 18‑летняя Андреева впервые в своей карьере выиграла турнир Большого шлема, обыграв в финале «Ролан Гаррос» Майю Хвалиньскую со счётом 6:3, 6:2. Это первая победа россиянок на мэйджорах с 2014 года.

«Иногда с Миррой нелегко работать, не буду скрывать. Вне корта она очень хорошая девушка, но на тренировках порой сложно. Бывают дни, когда она не готова слушать. Это тяжело, потому что, когда она усердно работает, слушает и делает всё, что нужно, у неё нет пределов.

Для меня всё — это рабочий процесс. Я работаю с ней чуть больше двух лет. Я рада, что победа на этом турнире Большого шлема придала ей уверенности, но ей ещё есть над чем работать. Нам нужно сохранять скромность и продолжать работать. Ничего не будет даваться легко.

Она большая перфекционистка и порой не позволяет себе ошибаться на тренировках. Это было очень сложное препятствие, которое нам пришлось преодолеть. Я говорила ей: "Ты ошиблась, но ударила по мячу хорошо". Она отвечала: "Да, но мяч улетел за пределы корта". Тогда я объясняла, что именно так и происходит развитие, именно так учатся и становятся лучше. Когда она понимает такие вещи и готова их воспринимать, её прогресс становится колоссальным. Иногда мы сами являемся своими главными врагами», — цитирует Мартинес издание Punto de Break.