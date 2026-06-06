Российская теннисистка Мирра Андреева, занимавшая восьмое место в мировом рейтинге, стала лидером Чемпионской гонки WTA после победы на Открытом чемпионате Франции.

Мирра Андреева globallookpress.com

До этого турнира Андреева находилась на пятой позиции, а первое место занимала Елена Рыбакина из Казахстана, которая также является второй ракеткой мира.

Чемпионская гонка WTA — это специальная система, которая определяет, кто из теннисисток сможет участвовать в Итоговом турнире WTA. В отличие от основного рейтинга, где учитываются результаты за весь сезон, эта гонка фокусируется на последних достижениях спортсменок.