Известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков считает фаворитом Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Франции в матче против итальянца Флавио Коболли.

Александр Зверев globallookpress.com

«Я думаю, что матч Зверева с Меншиком был настоящим финалом. Меншик весь турнир играл потрясающе, но Зверев смог его победить и заслуженно вышел в финал. Я думаю, что он теперь будет явным фаворитом. Конечно, мне хотелось бы, чтобы он выиграл. В своё время я играл с его отцом в сборной СССР. Александр уже несколько раз проигрывал в финалах турниров Большого шлема, и хотя бы одну победу он заслужил», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Финал «Ролан Гаррос» пройдёт завтра, 7 июня. В полуфинале Зверев обыграл чеха Якуба Меншика (7:5, 6:2, 3:6, 6:3), а Коболли без борьбы оказался в решающем матче после того, как не вышел на корт его соотечественник Маттео Арнальди.