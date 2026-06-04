Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос»-2026.

Мирра Андреева globallookpress.com

«От Андреевой уже всегда ждут результата. Потому что у нее был феноменальный взлет от детского тенниса до взрослого. Но настоящая взрослая игра у Мирры была в четвертьфинале "Ролан Гаррос". Тогда она строго и выдержано играла. Сегодня мы увидели продолжение взрослой игры. В предыдущих встречах Костюк побеждала за счет хорошего передвижения и более мощной игры. А сегодня Андреева не дала ей такого шанса. Это был настоящий женский теннис. Андреева заслужено победила. И выход в финал — это феноменальный результат», —приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Россиянка в полуфинале обыграла Марту Костюк из Украины со счетом 6:1, 6:3.

Для 19-летней теннисистки этот финал турнира Большого шлема станет первым в карьере. В решающей встрече она встретится либо с соотечественницей Дианой Шнайдер, либо с Майей Хвалиньской из Польши.