Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о поражении от Майи Хвалиньской из Польши в полуфинале «Ролан Гаррос».

Диана Шнайдер globallookpress.com

«Это были две прекрасные недели, я горжусь собой и тем, чего мне удалось здесь достичь. Многое здесь случилось впервые, новые цели. В целом матч был очень тяжёлым. Поздравляю Майю, она сыграла очень хорошо. Мы обе показали хороший теннис. Это была жестокая битва, я делала всё возможное, пробовала разные решения, выложилась на корте полностью. Поэтому я горжусь тем, как играла и как боролась. Она сыграла невероятно, и она заслужила эту победу сегодня, она заслужила место в финале.

Во-первых, у неё невероятное перемещение по корту. Она покрывает огромное пространство и очень хорошо читает игру. Даже когда кажется, что ты выигрываешь очко, она там, она возвращает мяч, и ты не понимаешь как, но она его возвращает. Это ставит тебя в некомфортное положение. Ты чувствуешь, что нужно начинать розыгрыш заново и строить его с нуля. Она много варьирует: у неё много вращения в форхенде, потому что она левша; в бэкхенде много слайсов. Делает укороченные, резаные удары. У неё очень хорошее чувство корта. Я думаю, её стиль очень подходит для грунта, она сыграла невероятно хорошо. Она везде, и у неё есть способность: даже когда ты атакуешь, она из защиты переходит в атаку так быстро, что ты этого не замечаешь», — приводит слова Шнайдер «Чемпионат».

Напомним, что в финале «Ролан Гаррос» Хвалиньская сыграет против россиянки Мирры Андреевой.