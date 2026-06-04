Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о поражении от Мирры Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос» и прерванной серии из 17 побед подряд.

Марта Костюк globallookpress.com

«Я заберу это с собой в могилу. Только одно поражение, пару месяцев назад я бы этому не поверила. Все выигрывают, и все проигрывают, это часть игры.

Битва, которую я выиграла с собой, со своей головой… "Большой шлем" с ней не сравнится. Сначала изменилась я сама, а потом пришла эта серия. Я становлюсь той, которой хочу стать. А в теннис играть легко. Очень легко. Раньше я была маньяком контроля. Не буду скрывать, я была очень травмирована. Мне не нравилось быть рядом с собой», — цитирует Костю «Чемпионат».

Напомним, что в финале соперницей Мирры Андреевой станет Майя Хвалиньская из Польши.